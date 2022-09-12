В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 60.47EUR 60.86
Войти в почту
1 час назад

СМИ: в небе над Херсоном прогремели взрывы

Никита Бородкин

В небе над Херсоном прогремели около 10 взрывов. Как сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента, предположительно, работает российская система ПВО.

СМИ: в небе над Херсоном прогремели взрывы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В небе над городом не видны следы от ракет систем ПВО, при этом слышны звуки взрывов. Официального подтверждения информации пока нет. Незадолго до этого сообщалось, что сирена воздушной тревоги первый раз за сутки прозвучала в Новой Каховке Херсонской области.

Напомним, что с 24 февраля Россия проводит спецоперацию по денацификации Украины, в ходе которой освободила часть Херсонской, Харьковской и Запорожской области.

Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что находится на своем рабочем месте, в городе нет никакой паники, а области ничего не угрожает.

Происшествия,Армия,Кирилл Стремоусов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители