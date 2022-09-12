СМИ: в небе над Херсоном прогремели взрывы

В небе над Херсоном прогремели около 10 взрывов. Как сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента, предположительно, работает российская система ПВО.

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В небе над городом не видны следы от ракет систем ПВО, при этом слышны звуки взрывов. Официального подтверждения информации пока нет. Незадолго до этого сообщалось, что сирена воздушной тревоги первый раз за сутки прозвучала в Новой Каховке Херсонской области.

Напомним, что с 24 февраля Россия проводит спецоперацию по денацификации Украины, в ходе которой освободила часть Херсонской, Харьковской и Запорожской области.