Замглавы Новой Каховки заявил об инсценировке покушения

Убийство заместителя главы администрации Новой Каховки Херсонской области Виталия Гуры было инсценировано ради его спасения. Об этом сам Гура заявил в эфире «Первого канала».

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6 августа появилась информация, что в результате покушения скончался заместитель главы администрации Новой Каховки в Херсонской области Виталий Гура. По данным СМИ, его расстреляли возле дома, предположительно, из пистолета Макарова, и он умер по дороге в больницу.

Однако сегодня Гура был показан в эфире «Первого канала», заявив, что его убийство было инсценировкой.

«Украинские СМИ показывают про меня, что я уже умер, погиб, убили. (…) В начале августа ко мне подошли и сказали, что на меня идет покушение, предоставили запись, что имеется, хотят меня убить», - рассказал Гура.

Инсценировка была необходима, чтобы нарушить планы Киева, который готовил покушение, отмечает канал.

В свою очередь в Федеральной службой безопасности России сообщили сегодня, что проведена оперативная игра, в ходе которой была «пресечена попытка совершения Службой безопасности Украины серии диверсионно-террористических актов в отношении должностных лиц» в Херсонской области и Крыму.