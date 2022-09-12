В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 60.47EUR 60.86
Войти в почту
40 минут назад

Замглавы Новой Каховки заявил об инсценировке покушения

Алиса Селезнёва

Убийство заместителя главы администрации Новой Каховки Херсонской области Виталия Гуры было инсценировано ради его спасения. Об этом сам Гура заявил в эфире «Первого канала».

Замглавы Новой Каховки заявил об инсценировке покушения
Фото: РИА НовостиРИА Новости

6 августа появилась информация, что в результате покушения скончался заместитель главы администрации Новой Каховки в Херсонской области Виталий Гура. По данным СМИ, его расстреляли возле дома, предположительно, из пистолета Макарова, и он умер по дороге в больницу.

Однако сегодня Гура был показан в эфире «Первого канала», заявив, что его убийство было инсценировкой.

«Украинские СМИ показывают про меня, что я уже умер, погиб, убили. (…) В начале августа ко мне подошли и сказали, что на меня идет покушение, предоставили запись, что имеется, хотят меня убить», - рассказал Гура.

Инсценировка была необходима, чтобы нарушить планы Киева, который готовил покушение, отмечает канал.

В ЛНР объяснили кресты вермахта на украинской технике

В свою очередь в Федеральной службой безопасности России сообщили сегодня, что проведена оперативная игра, в ходе которой была «пресечена попытка совершения Службой безопасности Украины серии диверсионно-террористических актов в отношении должностных лиц» в Херсонской области и Крыму.

В результате был определен сотрудник СБУ, руководивший операцией, «установлены и задержаны непосредственные исполнители и их пособники, изъяты средства совершения преступлений, а также определены каналы агентурной связи и способы финансирования», пояснили в ведомстве.

Происшествия,ФСБ,СБУ,Первый канал,
13
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители