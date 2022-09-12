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1 час назад

Объявленный Латвией в розыск за убийство футбольного агента оформил явку с повинной в РФ

Газета.Ru

В Москве совладелец рижского спортивного клуба Wrestling Spirit Иван Агапитов написал явку с повинной в правоохранительные органы о покупке огнестрельного оружия через даркнет. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Совладелец рижского спортклуба оформил явку с повинной в РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации СМИ, Агапитов пошел на этот шаг, чтобы его не экстрадировали в Латвию, где он объявлен в розыск за причастность к убийству футбольного агента Романа Беззубова. Мужчину застрелили в микрорайоне Пурвциемс в Риге 14 апреля 2021 года.

В Москве Агапитова задержали 24 февраля по запросу властей Латвии. Оснований для отказа в экстрадиции Генпрокуратура не нашла, а МВД не стало предоставлять мужчине временное убежище. После этого подозреваемый в убийстве признался в покупке самодельного глушителя, сигнального пистолета МР-371 и 61 патрона.

Агапитов хранил приобретенное в подсобке своей квартиры. Отмечается, что россиянина не могут экстрадировать в другое государство, пока он не отбудет срок за преступление в РФ.

Ранее сообщалось, что в Башкортостане суд признал 22-летнего хоккеиста Анвара Сулейманова виновным в даче взятки с целью избежать военного призыва и приговорил его к 5 годам лишения свободы условно.

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