Пять человек попали в больницу после квеста в Москве

Пять человек — три подростка и двое взрослых — пострадали во время прохождения квеста на юго-востоке Москвы. Об этом сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.

Фото: ТАСС ТАСС

Инцидент произошел 11 сентября в здании на улице Новохохловской. В то время, когда группа проходила квест, взорвался небольшой газовый баллон и начался пожар. В результате пострадали трое 15-летних и два сотрудника, пишет ТАСС. Подростков доставили в больницу с ожогами.

Telegram-канал SHOT, в свою очередь, сообщает о шести пострадавших: четыре подростка в возрасте 14-16 лет и два сотрудника. По данным канала, все они получили ожоги.

После произошедшего решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 238 УК России («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).