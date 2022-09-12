В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 60.47EUR 60.86
Войти в почту
1 час назад

В Приморье жертвами тайфуна «Хиннамнор» стали три человека

Елена Прошина

В результате обрушевшегося на Приморский край тайфуна «Хиннамнор», погибли три человека, сообщил губернатор региона Олег Кожемяко. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на радиостанцию «Владивосток FM».

В Приморье жертвами тайфуна «Хиннамнор» стали три человека
Фото: ТАССТАСС

«Тайфун прошел быстро, но принес очень много вреда. У нас погибли, к сожалению, три человека. В Тернейском районе - мужчина, утонувшая машина, в Лазовском районе женщину смыло потоком в Кишиневке, в Дальнегорске тоже смыло потоком женщину», - сказал он.

Отрезанными остаются 13 населенных пунктов. Последствия стихии ликвидируют спасатели, энергетики, дорожные службы. Отдыхающих, которые не могут покинуть морское побережье из-за размытых дорог и мостов будут вывозить на корабля Тихоокеанского флота.

Ранее в МЧС сообщили, что тайфун в Приморье подтопил 186 домов и 540 приусадебных участков. Также были повреждены десятки мостов, от дорог оказались отрезаны 33 населенных пункта.

Происшествия,Олег Кожемяко,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители