В Приморье жертвами тайфуна «Хиннамнор» стали три человека

В результате обрушевшегося на Приморский край тайфуна «Хиннамнор», погибли три человека, сообщил губернатор региона Олег Кожемяко. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на радиостанцию «Владивосток FM».
«Тайфун прошел быстро, но принес очень много вреда. У нас погибли, к сожалению, три человека. В Тернейском районе - мужчина, утонувшая машина, в Лазовском районе женщину смыло потоком в Кишиневке, в Дальнегорске тоже смыло потоком женщину», - сказал он.
Отрезанными остаются 13 населенных пунктов. Последствия стихии ликвидируют спасатели, энергетики, дорожные службы. Отдыхающих, которые не могут покинуть морское побережье из-за размытых дорог и мостов будут вывозить на корабля Тихоокеанского флота.
Ранее в МЧС сообщили, что тайфун в Приморье подтопил 186 домов и 540 приусадебных участков. Также были повреждены десятки мостов, от дорог оказались отрезаны 33 населенных пункта.