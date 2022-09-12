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7 минут назад

ФСБ сообщила о предотвращении терактов в Херсонской области и Крыму

Никита Бородкин

Сотрудники ФСБ России пресекли серию диверсий и терактов против работников администрации Херсонской области и правительства Крыма, которые готовила Служба безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает ТАСС.

ФСБ пресекла теракты против госслужащих Херсонской области и Крыма
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Подчеркивается, что российским контрразведчикам удалось установить сотрудника СБУ, который руководил завербованными источниками из числа националистов. Также установлены и задержаны непосредственные исполнители нападений и их пособники.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники ФСБ получили «исчерпывающие сведения» в отношении проводимых иностранной спецслужбой операций. Также были изъяты средства совершения преступлений, а также определены каналы агентурной связи и способы финансирования.

Напомним, что 6 сентября силовики задержали москвича, который собирался вступить в «Правый сектор» (террористическая организация, которая запрещена в России). Мужчина хотел участвовать в боевых действиях на стороне киевского режима. В ходе обысков у него изъяли специальную военную экипировку, националистическую литературу и символику.

Происшествия,ФСБ,СБУ,
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