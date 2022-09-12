ФСБ пресекла теракты против госслужащих Херсонской области и Крыма

Сотрудники ФСБ России пресекли серию диверсий и терактов против работников администрации Херсонской области и правительства Крыма, которые готовила Служба безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает ТАСС.
Подчеркивается, что российским контрразведчикам удалось установить сотрудника СБУ, который руководил завербованными источниками из числа националистов. Также установлены и задержаны непосредственные исполнители нападений и их пособники.
В ходе оперативных мероприятий сотрудники ФСБ получили «исчерпывающие сведения» в отношении проводимых иностранной спецслужбой операций. Также были изъяты средства совершения преступлений, а также определены каналы агентурной связи и способы финансирования.
Напомним, что 6 сентября силовики задержали москвича, который собирался вступить в «Правый сектор» (террористическая организация, которая запрещена в России). Мужчина хотел участвовать в боевых действиях на стороне киевского режима. В ходе обысков у него изъяли специальную военную экипировку, националистическую литературу и символику.