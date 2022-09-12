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1 час назад

Заочно арестован участник крупнейшей в Московском регионе ОПГ

Lenta.ruиещё 1

Пресненский суд Москвы заочно арестовал предполагаемого участника одной из крупнейших преступных группировок Московского региона — Пушкинской ОПГ Рамазана Халирулаева, которого следствие считает исполнителем ряда тяжких преступлений. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Заочно арестован участник крупнейшей в Московском регионе ОПГ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Мужчина объявлен в федеральный и международный розыск, а на основании решения суда о заочном аресте его поиском занялся Интерпол. Предполагается, что он скрывается в ОАЭ.

Халирулаев вменяется участие в ОПГ, незаконное хранение оружия и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Также следствие проверяет его на причастность к убийствам.

В настоящее время следствие завершается по делу двух членов банды Игоря Кузьменко и Валерия Чабанова, которые долгое время скрывались, но были в итоге задержаны.

Главарей Пушкинской ОПГ Дмитрия Леснякова (Лес) и Дмитрия Завьялова (Дима Большой) в 2021 году Мособлсуд приговорил на пожизненные сроки за организацию 32 убийств.

Происшествия,Валерий Чабанов,Коммерсант,Интерпол,
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