Заочно арестован участник крупнейшей в Московском регионе ОПГ

Пресненский суд Москвы заочно арестовал предполагаемого участника одной из крупнейших преступных группировок Московского региона — Пушкинской ОПГ Рамазана Халирулаева, которого следствие считает исполнителем ряда тяжких преступлений. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

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Мужчина объявлен в федеральный и международный розыск, а на основании решения суда о заочном аресте его поиском занялся Интерпол. Предполагается, что он скрывается в ОАЭ.

Халирулаев вменяется участие в ОПГ, незаконное хранение оружия и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Также следствие проверяет его на причастность к убийствам.

В настоящее время следствие завершается по делу двух членов банды Игоря Кузьменко и Валерия Чабанова, которые долгое время скрывались, но были в итоге задержаны.