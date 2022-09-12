Стрельба в Стамбуле: есть раненые

Шесть человек, включая граждан Азербайджана и Ирана, была ранены в ходе вооруженного конфликта в торговом центре Стамбула. По информации газеты Sabah, инцидент попал на камеры наблюдения.

В торговом центре пока по невыясненной причине произошла ссора между двумя группами. Словесная перепалка переросла в драку, после чего люди с обеих сторон конфликта взялись за оружие. Произошла стрельба.

В результате ранения получили шесть человек. На место прибыли полицейские и бригады скорой помощи. Один из раненых доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Посетители кафе и ТЦ в панике пытались бежать с места происшествия.