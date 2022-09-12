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1 час назад

При стрельбе в ТЦ в Стамбуле пострадали шесть человек

Газета.Ruиещё 1

Шесть человек, включая граждан Азербайджана и Ирана, была ранены в ходе вооруженного конфликта в торговом центре Стамбула. По информации газеты Sabah, инцидент попал на камеры наблюдения.

Стрельба в Стамбуле: есть раненые
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В торговом центре пока по невыясненной причине произошла ссора между двумя группами. Словесная перепалка переросла в драку, после чего люди с обеих сторон конфликта взялись за оружие. Произошла стрельба.

В результате ранения получили шесть человек. На место прибыли полицейские и бригады скорой помощи. Один из раненых доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Посетители кафе и ТЦ в панике пытались бежать с места происшествия.

Ранее сообщалось, что в отеле The Mirage в Лас-Вегасе произошла стрельба. Погиб человек.

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