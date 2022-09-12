В Новосибирске возбудили дело по факту демонтажа стелы героям ВОВ

Сотрудники следственного управления СК России по Новосибирской области по поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина возбудили уголовное дело по факту демонтажа стелы в честь 45-летия Победы в Великой Отечественной войне в центре Новосибирска. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

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"По версии следствия, 24 августа 2022 года неустановленные лица произвели снос стелы в честь 45-летия Победы в Великой Отечественной войне в Калининском районе Новосибирска. По уголовному делу проводится необходимый комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Ход расследования уголовного дела поставили на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении.

По поручению Бастрыкина возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 243.4 УК РФ "Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов, либо посвященных дням воинской славы России".

Как сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии Новосибирска, памятник располагался на территории участка на Красном проспекте, который принадлежит компании ООО "Специализированный застройщик "Ситистрой". Компания обратилась к властям города по вопросу переноса стелы, чтобы построить на этом месте "гостиницу со встроенно-пристроенными общественными помещениями, подземной автостоянкой и трансформаторной подстанцией".

"При этом застройщик гарантировал реставрацию, безвозмездное хранение, монтаж памятного знака, в связи с чем демонтаж был одобрен администрацией Центрального округа", - отмечает пресс-служба.