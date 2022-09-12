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44 минуты назад

В Новосибирске по факту демонтажа стелы героям Великой Отечественной войны возбудили дело

ТАССиещё 7

Сотрудники следственного управления СК России по Новосибирской области по поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина возбудили уголовное дело по факту демонтажа стелы в честь 45-летия Победы в Великой Отечественной войне в центре Новосибирска. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

В Новосибирске возбудили дело по факту демонтажа стелы героям ВОВ
Фото: ТАССТАСС

"По версии следствия, 24 августа 2022 года неустановленные лица произвели снос стелы в честь 45-летия Победы в Великой Отечественной войне в Калининском районе Новосибирска. По уголовному делу проводится необходимый комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Ход расследования уголовного дела поставили на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении.

По поручению Бастрыкина возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 243.4 УК РФ "Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов, либо посвященных дням воинской славы России".

Как сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии Новосибирска, памятник располагался на территории участка на Красном проспекте, который принадлежит компании ООО "Специализированный застройщик "Ситистрой". Компания обратилась к властям города по вопросу переноса стелы, чтобы построить на этом месте "гостиницу со встроенно-пристроенными общественными помещениями, подземной автостоянкой и трансформаторной подстанцией".

"При этом застройщик гарантировал реставрацию, безвозмездное хранение, монтаж памятного знака, в связи с чем демонтаж был одобрен администрацией Центрального округа", - отмечает пресс-служба.

На заседании рабочей группы мэрии решено, что до 3 ноября памятник установят на территории Новосибирского областного госпиталя № 2 ветеранов войн.

Происшествия,Александр Бастрыкин,Следственный комитет,
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