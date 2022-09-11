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29 минут назад

Легкомоторный самолет упал в Румынии

Газета.Ru

В румынском уезде Сучава упал легкомоторный самолет. Об этом сообщает информационное агентство Agerpres, ссылаясь на пресс-секретаря инспекции по чрезвычайным ситуациям Сучавы Алину Галеатэ.

Легкомоторный самолет упал в Румынии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее словам, авиакатастрофа произошла в районе населенного пункта Хурджуени. Галеатэ рассказала, что жертвами крушения стали два человека, один из погибших был владельцем воздушного судна.

По данным агентства, погибшему пилоту было 42 года, он приобрел самолет несколько дней назад и проходил курсы пилотирования. Вместе с ним разбился 30-летний инструктор.

Ранее стало известно, что в Коми упал легкомоторный самолет, погибли три человека.

До этого сообщалось, что легкомоторный самолет рухнул на улицу турецкого города Бурса и стал причиной пожара.

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