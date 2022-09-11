Пять человек пострадали в ходе квеста в Москве

На юго-востоке Москвы во время прохождения квеста пять человек, по уточненным данным, получили травмы, сообщает в воскресенье столичная прокуратура.

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"По предварительной информации, 11 сентября 2022 года в одном из помещений, в здании на улице Новохохловской, используемом для проведения квестов, пострадали трое несовершеннолетних в возрасте 15 лет. Двое сотрудников квеста также получили телесные повреждения", - сказали в ведомстве.

Подростков доставили в больницу с ожогами.

В пресс-службе столичного СК РФ подтвердили, что произошло возгорание из-за небольшого газового баллона. Начата доследственная проверка.

Ранее в экстренных службах ТАСС сообщили, что в ходе квеста, проходившего в здании на Новохохловской улице, по предварительным данным, произошел хлопок баллона с горючей жидкостью. Пострадали три человека. Возгорание было потушено до прибытия пожарных.

В пресс-службе столичного главка МЧС РФ агентству уточнили, что выезжали на ЧП по этому адресу. Возгорания не обнаружено. Трех человек в присутствии сотрудников МЧС осматривали медики.