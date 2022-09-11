В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+27° в 
USD 60.47EUR 60.86
Войти в почту
1 час назад

На юго-востоке Москвы в ходе квеста пострадали пять человек

ТАССиещё 4

На юго-востоке Москвы во время прохождения квеста пять человек, по уточненным данным, получили травмы, сообщает в воскресенье столичная прокуратура.

Пять человек пострадали в ходе квеста в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"По предварительной информации, 11 сентября 2022 года в одном из помещений, в здании на улице Новохохловской, используемом для проведения квестов, пострадали трое несовершеннолетних в возрасте 15 лет. Двое сотрудников квеста также получили телесные повреждения", - сказали в ведомстве.

Подростков доставили в больницу с ожогами.

В пресс-службе столичного СК РФ подтвердили, что произошло возгорание из-за небольшого газового баллона. Начата доследственная проверка.

Ранее в экстренных службах ТАСС сообщили, что в ходе квеста, проходившего в здании на Новохохловской улице, по предварительным данным, произошел хлопок баллона с горючей жидкостью. Пострадали три человека. Возгорание было потушено до прибытия пожарных.

В пресс-службе столичного главка МЧС РФ агентству уточнили, что выезжали на ЧП по этому адресу. Возгорания не обнаружено. Трех человек в присутствии сотрудников МЧС осматривали медики.

В свою очередь в пресс-службе городского ГУ МВД РФ заявили, что информация о подобных происшествиях к ним не поступала.

Происшествия,МЧС России,МВД России,Следственный комитет,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители