МВД возбудило восемь связанных с выборами уголовных дел

МВД России возбудило восемь уголовных дел, которые связаны с выборами. Об этом журналистам сообщил начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Михаил Давыдов.
"Всего возбуждено у нас на сегодняшний день восемь уголовных дел, связанных с проведением выборов. Выявлено 156 административных правонарушений", - сказал он.
"Нарушений, способных повлиять на выборы, не зарегистрировано", - сказал он.
По словам Давыдова, с момента открытия избирательных участков в органы внутренних дел РФ поступило более 80 сообщений о нарушениях, связанных с проведением выборов.
"Если говорить в целом, то с начала избирательной кампании нами зарегистрировано около 2 тысяч сообщений. Все эти сообщения рассматриваем оперативно, стараемся не задерживать с реагированием и давать в кратчайшие сроки ответ инициаторам обращений", - заключил он.
В России 9-11 сентября проходят выборы 15 высших должностных лиц регионов (14 прямых выборов, в Адыгее - путем голосования в парламенте), депутатов шести законодательных собраний, 12 советов депутатов административных центров субъектов, а также депутатов органов местного самоуправления.