МВД возбудило восемь связанных с выборами уголовных дел

"Если говорить в целом, то с начала избирательной кампании нами зарегистрировано около 2 тысяч сообщений. Все эти сообщения рассматриваем оперативно, стараемся не задерживать с реагированием и давать в кратчайшие сроки ответ инициаторам обращений", - заключил он.