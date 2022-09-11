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15 минут назад

МВД возбудило восемь связанных с выборами уголовных дел

ТАССиещё 3

МВД России возбудило восемь уголовных дел, которые связаны с выборами. Об этом журналистам сообщил начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Михаил Давыдов.

МВД возбудило восемь связанных с выборами уголовных дел
Фото: ТАССТАСС

"Всего возбуждено у нас на сегодняшний день восемь уголовных дел, связанных с проведением выборов. Выявлено 156 административных правонарушений", - сказал он.

"Нарушений, способных повлиять на выборы, не зарегистрировано", - сказал он.

По словам Давыдова, с момента открытия избирательных участков в органы внутренних дел РФ поступило более 80 сообщений о нарушениях, связанных с проведением выборов.

"Если говорить в целом, то с начала избирательной кампании нами зарегистрировано около 2 тысяч сообщений. Все эти сообщения рассматриваем оперативно, стараемся не задерживать с реагированием и давать в кратчайшие сроки ответ инициаторам обращений", - заключил он.

В России 9-11 сентября проходят выборы 15 высших должностных лиц регионов (14 прямых выборов, в Адыгее - путем голосования в парламенте), депутатов шести законодательных собраний, 12 советов депутатов административных центров субъектов, а также депутатов органов местного самоуправления.

Происшествия,Михаил Давыдов,МВД России,
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