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1 час назад

Концерт группы "Ленинград" в Москве закончился трагедией

Майк Габриелян

На концерте группы «Ленинград» в Лужниках с трибуны упали два зрителя, один пострадавший скончался. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Концерт группы "Ленинград" в Москве закончился трагедией
Фото: ТАССТАСС

Сначала с балкона на десятиметровой высоте упал мужчина. Он рухнул на нижний ярус и получил травмы. Мужчина был пьян, ему оказали помощь друзья.

Затем инцидент был зафиксирован на трибуне «Д». Женщине стало плохо, она потеряла сознание и упала с высоты. Пострадавшую отвезли в больницу, но спасти ее не удалось. Позже выяснилось, что погибшая - 42-летняя Оксана Телевева, у нее остановилось сердце.

«В меня стреляли, и я упал в лужу, и лежал там». ЧП на берегу Енисея

Полиция начала проверку данных случаев. Правоохранители хотят выяснить, как обеспечивалась безопасность на концерте.

Ранее стало известно, что отменен концерт Сергея Шнурова, который должен был состояться в декабре 2022 года на «ГАЗПРОМ-арене» в Петербурге.

Происшествия,Сергей Шнуров,
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