Концерт группы "Ленинград" в Москве закончился трагедией

На концерте группы «Ленинград» в Лужниках с трибуны упали два зрителя, один пострадавший скончался. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Фото: ТАСС ТАСС

Сначала с балкона на десятиметровой высоте упал мужчина. Он рухнул на нижний ярус и получил травмы. Мужчина был пьян, ему оказали помощь друзья.

Затем инцидент был зафиксирован на трибуне «Д». Женщине стало плохо, она потеряла сознание и упала с высоты. Пострадавшую отвезли в больницу, но спасти ее не удалось. Позже выяснилось, что погибшая - 42-летняя Оксана Телевева, у нее остановилось сердце.

Полиция начала проверку данных случаев. Правоохранители хотят выяснить, как обеспечивалась безопасность на концерте.