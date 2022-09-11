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1 час назад

Ведущего библиографа РНБ заподозрили в сексуальном насилии над детьми

Майк Габриелян

Ведущего библиографа Российской национальной библиотеки и ее мужа задержали по подозрению в сексуальном насилии над дочерью и приемным сыном. Об этом сообщает Telegram-канале «Mash на Мойке».

Ведущего библиографа РНБ заподозрили в сексуальном насилии над детьми
Фото: ТАССТАСС

По данным канала, сотрудники Интерпола и МВД РФ обнаружили в интернете снимок обнаженного мальчика. IP-адрес, с которого опубликовали фото, принадлежал сотруднице РНБ и ее мужу-логисту. Обоим за 50 лет.

При обыске квартиры изъяли запоминающие устройства и компьютеры, а также эротические снимки малолетней дочери сотрудницы РНБ.

По версии следствия, их сделала мать потерпевшей в 2011-12 годы.

Супругов задержали. Возбуждены уголовные дела. Telegram-канал сообщает, что они «дали признательные показания. Мужчина якобы признался, что последние четыре года совершал противоправные действия в отношении своего 12-летнего приемного сына.

При этом официальных комментариев от правоохранительных органов пока нет. Известно, что семья не состояла на учете в полиции.

Происшествия,МВД России,Интерпол,
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