Названа возможная причина пожара в ТРЦ "Меркурий" в Уфе

«В ходе доследственной проверки были опрошены свидетели начала пожара и отсмотрены записи камер видеонаблюдения. Установлено, что пожар возник на третьем этаже рядом с мебельным магазином. Вероятной причиной является аварийная работа электрооборудования», — сказал собеседник.