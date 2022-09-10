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1 час назад

Телефонные мошенники придумали новую уловку

Майк Габриелян

Телефонные мошенники придумали новую схему с «грубым женским голосом капитана полиции из ГУ МВД». Жертвам говорят, что ведется расследование незаконных действий сотрудников Центрального банка. Об этом сообщает РИА Новости.

Телефонные мошенники придумали новую уловку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Злоумышленники, пытаясь вывести на разговор, изменили сценарий для выманивания денег у граждан.

«Грубый женский голос, принадлежащий якобы капитану полиции из ГУ МВД, сообщает потенциальной жертве мошенничества, что расследует деятельность должностных лиц Банка России, которые воспользовались своим служебным положением», - пишет агентство.

Мошенники расспрашивают о посещении МФЦ, заполнении банковских документов и получают доступ к счетам обманутого. При этом криминальные элементы запугивают жертв статьей УК о «неразглашении» и требуют не сообщать родственникам о разговоре.

Эксперт объяснил, куда жаловаться на телефонных мошенников

Эксперты ЦБ РФ и Национального центра финансовой грамотности (НЦФГ) подтвердили, что новая схема используется мошенниками. В Банке России говорят, что постоянно информируют граждан о новых рисках. Сейчас злоумышленники «активно применяют комбинированные схемы мошенничества» и социальную инженерию.

Мошенники не первый год обращаются к жертвам под видом сотрудников правоохранительных органов. Однако в последнее время наблюдается «расширение линейки предложений».

Используется «расследование деятельности сотрудников ЦБ», «предъявление родственником доверенности на управление денежными средствами от вашего имени», «расследование деятельности сотрудников вашей организации и «расследование преступлений, совершенными работниками соцслужб и ПФР».

С марта 2022 года таких звонков стало больше. Наиболее часто звонят представителям старшего поколения.

Происшествия,Банк России,Пенсионный фонд РФ,
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