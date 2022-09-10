Телефонные мошенники придумали новую уловку

Телефонные мошенники придумали новую схему с «грубым женским голосом капитана полиции из ГУ МВД». Жертвам говорят, что ведется расследование незаконных действий сотрудников Центрального банка. Об этом сообщает РИА Новости.
Злоумышленники, пытаясь вывести на разговор, изменили сценарий для выманивания денег у граждан.
«Грубый женский голос, принадлежащий якобы капитану полиции из ГУ МВД, сообщает потенциальной жертве мошенничества, что расследует деятельность должностных лиц Банка России, которые воспользовались своим служебным положением», - пишет агентство.
Мошенники расспрашивают о посещении МФЦ, заполнении банковских документов и получают доступ к счетам обманутого. При этом криминальные элементы запугивают жертв статьей УК о «неразглашении» и требуют не сообщать родственникам о разговоре.
Эксперты ЦБ РФ и Национального центра финансовой грамотности (НЦФГ) подтвердили, что новая схема используется мошенниками. В Банке России говорят, что постоянно информируют граждан о новых рисках. Сейчас злоумышленники «активно применяют комбинированные схемы мошенничества» и социальную инженерию.
Мошенники не первый год обращаются к жертвам под видом сотрудников правоохранительных органов. Однако в последнее время наблюдается «расширение линейки предложений».
Используется «расследование деятельности сотрудников ЦБ», «предъявление родственником доверенности на управление денежными средствами от вашего имени», «расследование деятельности сотрудников вашей организации и «расследование преступлений, совершенными работниками соцслужб и ПФР».
С марта 2022 года таких звонков стало больше. Наиболее часто звонят представителям старшего поколения.