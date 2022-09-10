Жители Нижневартовска спорят о поступке девочки-подростка, которая раскрутила двух котов на шлейках. Видео игры с животными опубликовано в Telegram-канале Ural Mash.

Инцидент сняли местные жители, по словам автора поста «аттракцион» котам девочка-подросток устроила во дворе дома по улице Маршала Жукова, на кадрах видно, как ребенок приподнимает животных над землей и раскручивает их на поводках.

В комментариях к ролику мнения разделились, одни соседи обвиняют ребенка в издевательствах и жестком обращении, другие отметили, что девочка подобрала котят еще маленькими, долго выхаживала и заботилась о них.

«Я просто проходил рядом. Таскала она их, вроде, за грудь. Каруселила она их минут десять. На вид лет 11, может быть, меньше», — сообщил автор видео.

Спустя некоторое время в сети появилось новое видео, семья девочки, обвиненной в издевательствах над кошками показала животных, они не пострадали.