В горящем ТЦ в российском городе спасли полсотни животных

Пожарные эвакуировали животных из контактного зоопарка в загоревшемся торговом центре (ТЦ) «Меркурий» в Уфе. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан в Telegram.
Всего были спасены 56 животных, среди них — обезьяны, еноты и лисы. Ни одно животное не пострадало.
Сейчас возгорание удалось локализовать на площади 5,4 тысячи квадратных метров.
ТЦ «Меркурий» загорелся вечером 9 сентября. Очевидцы сняли полыхающее здание на видео. Информации о пострадавших, а также о причинах и площади возгорания нет.