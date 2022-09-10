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3 часа назад

В горящем ТЦ в российском городе спасли полсотни животных

Lenta.ru

Пожарные эвакуировали животных из контактного зоопарка в загоревшемся торговом центре (ТЦ) «Меркурий» в Уфе. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан в Telegram.

В горящем ТЦ в российском городе спасли полсотни животных
Фото: ТАССТАСС

Всего были спасены 56 животных, среди них — обезьяны, еноты и лисы. Ни одно животное не пострадало.

Сейчас возгорание удалось локализовать на площади 5,4 тысячи квадратных метров.

ТЦ «Меркурий» загорелся вечером 9 сентября. Очевидцы сняли полыхающее здание на видео. Информации о пострадавших, а также о причинах и площади возгорания нет.

Происшествия,МЧС России,
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