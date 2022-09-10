В горящем ТЦ в российском городе спасли полсотни животных

Пожарные эвакуировали животных из контактного зоопарка в загоревшемся торговом центре (ТЦ) «Меркурий» в Уфе. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан в Telegram.

Фото: ТАСС ТАСС

Всего были спасены 56 животных, среди них — обезьяны, еноты и лисы. Ни одно животное не пострадало.

Сейчас возгорание удалось локализовать на площади 5,4 тысячи квадратных метров.