Очевидец рассказал подробности о пожаре в ТЦ в Уфе

«Пожар неизвестно из-за чего начался, всё вспыхнуло, люди выходили из третьего корпуса спокойно, паники более — менее не было. Люди эвакуировались, ничего не поняв. В первом, втором корпусе вышел персонал. Начался пожар в первом корпусе, как я понял», — заявил Дмитрий в беседе с «Газетой.Ru».