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5 часов назад

Очевидец рассказал подробности о пожаре в ТЦ в Уфе

RT на русском

Очевидец рассказал подробности о пожаре в уфимском ТЦ «Меркурий».

Очевидец рассказал подробности о пожаре в ТЦ в Уфе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Пожар неизвестно из-за чего начался, всё вспыхнуло, люди выходили из третьего корпуса спокойно, паники более — менее не было. Люди эвакуировались, ничего не поняв. В первом, втором корпусе вышел персонал. Начался пожар в первом корпусе, как я понял», — заявил Дмитрий в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, людей было много только в кино в третьем корпусе, а так «практически не было», только персонал.

«Спецслужбы приехали довольно быстро, как приехали, так всё и перекрыли», — добавил Дмитрий.

Как рассказали в региональном ГУ МЧС России, информация о пожаре поступила в ведомство в 21:36, после чего на место выехали 78 человек личного состава и 28 единиц техники. Пожару присвоили третий ранг — повышенный, передаёт mkset.ru.

Происшествия,МЧС России,
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