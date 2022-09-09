Мародеры выносят вещи из магазинов горящего ТЦ "Меркурий"

В Уфе в горящем здании торгово-развлекательного центра «Меркурий» мародеры начали красть оставленный товар. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости. Уфа Башкортостан».
На кадрах видео изнутри ТЦ видно, как толпа, несмотря на пожар, выносит вещи из магазинов. В частности, шубы и электронные сигареты.
«На камеру снимаю все, воруют», — говорит автор на видео.
По информации источника «Башинформ», на некоторых опубликованных видеозаписях могут быть хозяева торговых точек, арендаторы. Они пытались пройти через оцепление и забрать свои вещи.
Инцидент произошел вечером 9 сентября 2022 года в Уфе. Предварительно, пострадавших нет. Известно, что возгорание началось на втором этаже. Затем распространилось на третий. Сейчас огнем охвачено практически все здание.
На месте работает 18 единиц техники МЧС, пожар тушат 54 человека.
Ранее очевидец пожара в Уфе рассказал «Газете.Ru», что огонь перебросился уже на второй корпус ТЦ «Меркурий».