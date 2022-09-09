Мародеры выносят вещи из магазинов горящего ТЦ "Меркурий"

В Уфе в горящем здании торгово-развлекательного центра «Меркурий» мародеры начали красть оставленный товар. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости. Уфа Башкортостан».

Фото: РИА Новости РИА Новости

На кадрах видео изнутри ТЦ видно, как толпа, несмотря на пожар, выносит вещи из магазинов. В частности, шубы и электронные сигареты.

«На камеру снимаю все, воруют», — говорит автор на видео.

По информации источника «Башинформ», на некоторых опубликованных видеозаписях могут быть хозяева торговых точек, арендаторы. Они пытались пройти через оцепление и забрать свои вещи.

Инцидент произошел вечером 9 сентября 2022 года в Уфе. Предварительно, пострадавших нет. Известно, что возгорание началось на втором этаже. Затем распространилось на третий. Сейчас огнем охвачено практически все здание.

На месте работает 18 единиц техники МЧС, пожар тушат 54 человека.