В Курской области разыскивают диверсантов ВСУ

В городе Суджа Курской области ведут розыск возможных украинских диверсантов, которые обстреляли сотрудников Росгвардии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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По его информации, в городе ввели план «Перехват».

Как сообщается, инцидент случился на блокпосту у объездной автодороги. Росгвардейцы попытались остановить подозрительную «газель», оттуда начали стрелять. В результате атаки есть раненые. Информация об их состоянии не поступала.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что пограничные службы России пресекают провокации и диверсии в приграничных с Украиной районах, а также ведут последовательную работу по выявлению боевиков и неонацистских группировок.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.