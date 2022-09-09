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5 часов назад

Mash: в Курской области разыскивают обстрелявших росгвардейцев диверсантов ВСУ

Газета.Ru

В городе Суджа Курской области ведут розыск возможных украинских диверсантов, которые обстреляли сотрудников Росгвардии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В Курской области разыскивают диверсантов ВСУ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его информации, в городе ввели план «Перехват».

Как сообщается, инцидент случился на блокпосту у объездной автодороги. Росгвардейцы попытались остановить подозрительную «газель», оттуда начали стрелять. В результате атаки есть раненые. Информация об их состоянии не поступала.

ФСБ раскрыли подробности дела сторонников ИГИЛ*, планировавших теракты в Махачкале

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что пограничные службы России пресекают провокации и диверсии в приграничных с Украиной районах, а также ведут последовательную работу по выявлению боевиков и неонацистских группировок.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Происшествия,Владимир Путин,Росгвардия,ФСБ,
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