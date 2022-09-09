На Алтае турист залез на камень ради селфи и погиб

На Алтае 43-летний турист погиб, делая селфи, — он упал с высокого камня в реку Катунь. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ, передает РИА Новости.

Фото: unsplash unsplash

Житель Новокузнецка приехал отдыхать с женой и друзьями на турбазу. В один из дней путешественники пошли гулять по берегу реки и начали фотографироваться.

Мужчина залез на камень ради селфи, поскользнулся и упал в воду. Очевидцы сразу же вызвали службу спасения.

Обнаружить тело погибшего удалось через несколько дней в шести километрах вниз по течению реки.