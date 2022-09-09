Бывшего кавээнщика подозревают в мошенничестве

В Киргизии по подозрению в мошенничестве задержали бывшего участника команды КВН «Азия MIX» Марата Джуманалиева, более известного как Маратик. О задержании экс-кавээнщика сообщил Sputnik со ссылкой на источники в правоохранительных органах республики.

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«По признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 209 («Мошенничество») УК КР были задержаны граждане КР "Д.М.С." и "С.А.К."», — сообщили в Государственном комитете национальной безопасности Киргизии.

По данным источников издания, одним из задержанных за мошенничество в Бишкеке является Джуманалиев. Также отмечается, что инициалы Д.М.С. из сообщения Госкомитета нацбезопасности республики соответствуют фамилии, имени и отчеству экс-кавээнщика.

В ведомстве уточнили, что задержанные обманули гражданина России, гендиректора ОсОО «Спекулянт», пообещав решить вопросы в правоохранительных органах. За содействие они получили крупную сумму, но услугу не выполнили. Кроме того, не исполнив ранее данных обещаний, они угрожали родственникам потерпевшего личными связями с высшим руководством республики, а также личным знакомством с сыном председателя Госкомитета нацбезопасности Камчыбека Ташиева. Задержанные уже дали признательные показания.