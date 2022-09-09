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21 минуту назад

Бывшего кавээнщика задержали за мошенничество

Lenta.ru

В Киргизии по подозрению в мошенничестве задержали бывшего участника команды КВН «Азия MIX» Марата Джуманалиева, более известного как Маратик. О задержании экс-кавээнщика сообщил Sputnik со ссылкой на источники в правоохранительных органах республики.

Бывшего кавээнщика подозревают в мошенничестве
Фото:  ISHKER Бизнес и люди / YouTube ISHKER Бизнес и люди / YouTube

«По признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 209 («Мошенничество») УК КР были задержаны граждане КР "Д.М.С." и "С.А.К."», — сообщили в Государственном комитете национальной безопасности Киргизии.

По данным источников издания, одним из задержанных за мошенничество в Бишкеке является Джуманалиев. Также отмечается, что инициалы Д.М.С. из сообщения Госкомитета нацбезопасности республики соответствуют фамилии, имени и отчеству экс-кавээнщика.

В ведомстве уточнили, что задержанные обманули гражданина России, гендиректора ОсОО «Спекулянт», пообещав решить вопросы в правоохранительных органах. За содействие они получили крупную сумму, но услугу не выполнили. Кроме того, не исполнив ранее данных обещаний, они угрожали родственникам потерпевшего личными связями с высшим руководством республики, а также личным знакомством с сыном председателя Госкомитета нацбезопасности Камчыбека Ташиева. Задержанные уже дали признательные показания.

Джуманалиев — бывший участник команды «Азия MIX», представляющей Киргизию. В команду он попал по приглашению друга, капитана команды Эльдияра Кененсарова.

Происшествия,ГКНБ КР,
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