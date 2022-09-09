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1 час назад

«Скопинский маньяк» пожаловался на избившего его хулигана

Елена Прошина

«Скопинский маньяк» Виктор Мохов на заседании суда пожаловался на нападение неизвестного. Однако, по словам его адвоката Романа Янина, правоохранительные органы на это не реагируют. Об этом сообщает РИА Новости.

«Скопинский маньяк» пожаловался на избившего его хулигана
Фото: скриншотскриншот

В пятницу в Рязанском областном суде прошло заседание, на котором рассматривалась жалоба на заключение Мохова под стражу по делу об укрывательстве преступления. В ходе заседания Мохов рассказал, что стал жертвой хулигана.

«Ко мне ворвался один хулиган. Дверь была открыта. И стал наносить мне удары, избил меня», - рассказал Мохов на заседании.

Неизвестного прогнали жившие у Мохова собаки. Инцидент произошел в период его нахождения под домашним арестом с 17 по 23 августа.

«Мною было подчеркнуто, что правоохранительные органы видят только те моменты, которые им выгодны, а то, что нарушается закон в отношении Мохова, они этого видеть не хотят и никак не реагируют. И вместо того, чтобы его доставить на освидетельствование для фиксации телесных повреждений, они этот факт умалчивают», - рассказал адвокат Роман Янин.

По его словам, при подаче апелляционной жалобы он указал, что судье первой инстанции следовало вынести частное постановление в адрес соответствующего подразделения правоохранительных органов.

К слову, Рязанский областной суд оставил в силе заключение под стражу Виктора Мохова по делу об укрывательстве убийства. В августе он был отправлен под домашний арест до 7 октября. Однако 1 сентября меру пресечения заменили на содержание под стражей, из-за нарушения условия домашнего ареста. Дело в том, что он выходил в интернет и общался со свидетелем по своему делу.

Происшествия,Виктор Мохов,
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