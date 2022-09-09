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4 часа назад

В Ростовской области пропавшую два дня назад школьницу нашли убитой

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Школьница из Ростовской области, пропавшая в среду, 7 сентября, найдена убитой.

Пропавшую под Ростовом школьницу нашли убитой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

«В лесополосе, расположенной на окраине села Прохоровка Красносулинского района, обнаружено тело 14-летней девочки с признаками насильственной смерти», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что 34-летний местный житель задержан по подозрению в убийстве.

Убитые киселёвским педофилом девочки первыми завели разговор с предполагаемым убийцей

Как сообщает ведомство, в среду утром 14-летняя девочка с хутора Прохоровка ушла в школу и не вернулась домой.

Ранее руководитель региональной школы «Лиза Алерт» Анастасия Тараканова объяснила, что необходимо делать, если потерялся ребёнок.

Происшествия,Следственный комитет,
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