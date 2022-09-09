В Челябинской области взорвалась АЗС

ЧП случилось в поселке Полтавка, на территории заброшенного предприятия, где находилась неработающая АЗС. Мужчина стал пилить емкость для топлива, однако после того, как он начал работы, произошел взрыв, а затем возник пожар. Огонь успел распространиться на площади в 11 кв.м.