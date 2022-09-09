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2 часа назад

В Туле военный избил директора пиццерии, так как он не оценил его заслуги

Газета.Ru

В Туле вернувшийся со спецоперации военный несколько раз ударил директора пиццерии стулом, так как он не оценил заслуги мужчины, сообщается в Telegram-канале «Baza».

Директор пиццерии сидел за столиком около стены. Один из посетителей спросил у мужчины, зачем он на него смотрит. После этого между ними завязалась словесная перепалка, в ходе которой посетитель сообщил, что недавно вернулся со спецоперации. Директор пиццерии не посчитал этот факт значимым.

После этого мужчина вышел, а через какое-то время вернулся со своим другом. Посетитель схватил стул и ударил им директора заведения и его знакомого несколько раз.

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