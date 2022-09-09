Тело пропавшего туриста нашли в горах Алтая

В МЧС республики Алтай поступило сообщение 6 сентября, что около туристической базы "Кордон" 43-летний турист поскользнулся на камне и упал в реку Катунь. Горная река мгновенно унесла его в бурно потоке.

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Спасатели исследование реку и берега на 20 км. ниже по течению несколько дней. Но уроженец Новокузнецка исчез бесследною 8 сентября, спасатели обнаружили тело новокузнечанина, пишет МК. Тело передано полиции.