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10 часов назад

Тело пропавшего туриста нашли в горах Алтая

Газета.Ru

В МЧС республики Алтай поступило сообщение 6 сентября, что около туристической базы "Кордон" 43-летний турист поскользнулся на камне и упал в реку Катунь. Горная река мгновенно унесла его в бурно потоке.

Тело пропавшего туриста нашли в горах Алтая
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Спасатели исследование реку и берега на 20 км. ниже по течению несколько дней. Но уроженец Новокузнецка исчез бесследною 8 сентября, спасатели обнаружили тело новокузнечанина, пишет МК. Тело передано полиции.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области нашли тело пропавшей три месяца назад 18-летней девушки. Ее тело нашли в лесополосе в нескольких десятках километров от дома. Уточняется, что останки были закопаны в труднодоступном месте среди деревьев.

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