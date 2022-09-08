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1 час назад

ФСБ раскрыли подробности дела сторонников ИГИЛ*, планировавших теракты в Махачкале

Газета.Ru

В пресс-службе управления ФСБ по Республике Дагестан раскрыли новые подробности дела членов запрещенной на территории России террористической организации «Исламское Государство» (организация запрещена в России), которые планировали совершить 31 декабря 2020 года теракты в Махачкале. Об этом пишет издание Коммерсантъ.

ФСБ раскрыли подробности дела планировавших теракты сторонников ИГИЛ*
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно данным ведомства, уроженцы республики Магомед Рамазанов, Али Абдулкеримов, Магомед Абдулкадиров и Шамсудин Шахрудинов вступили в ряды ИГ в декабре 2020 года. Россияне планировали совершить террористические акты в зданиях управления ФСБ и Центра противодействия экстремизму по региону.

За 6 дней до планируемых преступлений сотрудники ФСБ установили местонахождения и задержали всех четверых мужчин. В квартире, где они собирались и планировали теракты, правоохранители обнаружили пистолет, ножи, компоненты для изготовления взрывных устройств, а также гранаты. Кроме перечисленного в арсенале злоумышленников были автомат, гранатомет и самодельное взрывное устройство.

Задержанные признали свою вину полностью. Суд признал их виновными в подготовке теракта, организации вооруженного формирования, незаконной покупке и хранении оружия и боеприпасов, а также в призывах к экстремистской деятельности. Рамазанов был приговорен к 12 годам лишения свободы, Абдулкеримов — к 11 с половиной годам заключения, а Абдулкадиров и Шахрудинов — к 11 годам. Также каждого из них обязали выплатить штраф в размере 350 тыс. рублей. По решению суда, первые 4 года заключения осужденные проведут в тюрьме, после чего будут переведены в колонию строгого режима.

Ранее стало известно, что готовивших теракты у зданий ФСБ жителей Дагестана приговорили к срокам от 11 до 12 лет.

* - организация, запрещенная в России

Происшествия,ФСБ,Исламское государство,
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