В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 60.80EUR 60.70
Войти в почту
12 часов назад

В российском городе в уличном туалете нашли тело младенца

Lenta.ru

В Первомайском районе Ростова-на-Дону в уличном туалете рядом с торговым павильоном нашли тело младенца. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).

В российском городе в уличном туалете нашли тело младенца
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным следствия, 36-летняя мать мальчика, не обратившись за помощью к врачам, родила его в уличном туалете российского города. Впоследствии россиянка решила оставить младенца там.

Москвичка оставила новорожденного ребенка в мусорке

О мотивах поступка женщины не сообщается. Следователи работают с матерью погибшего мальчика, назначены экспертизы. СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве матерью новорожденного.

В августе в Саратове 24-летняя женщина выбросила новорожденного в уличный туалет, из-за чего тот скончался. Россиянка объяснила свой поступок тем, что младенец ей не нужен.

В октябре 2021 года в Славянске-на-Кубани Краснодарского края 16-летняя девушка родила ребенка в уличном туалете, а после задушила его. Когда мать девочки узнала о ее беременности, она не поставила подростка на учет в женскую консультацию и ни разу не обратилась в поликлинику.

Происшествия,Следственный комитет,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители