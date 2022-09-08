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55 минут назад

СМИ: дрон-камикадзе рухнул на крышу администрации Энергодара

Никита Бородкин

Вооруженные силы Украины атаковали здание администрации Энергодара с помощью дрона-камикадзе. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу местных властей, беспилотник упал на крышу технической эксплуатации блоков кондиционирования в 13:00 мск.

СМИ: дрон-камикадзе рухнул на крышу администрации Энергодара
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Дрон был оснащен самодельным взрывным устройством — после его падения произошел взрыв и начался пожар, который удалось быстро локализовать. Пострадавших в происшествии нет, нанесенный ущерб оценивают специалисты.

Напомним, что это уже не первый случай, когда ВСУ используют дроны-камикадзе для нападения на Энергодар. В понедельник, 5 сентября, два беспилотника сбили при попытке атаковать штаб движения «Мы вместе с Россией».

При атаке никто не пострадал, удар пришелся по жилому дому — в многоэтажке были выбиты окна.

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