СМИ: дрон-камикадзе рухнул на крышу администрации Энергодара

Вооруженные силы Украины атаковали здание администрации Энергодара с помощью дрона-камикадзе. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу местных властей, беспилотник упал на крышу технической эксплуатации блоков кондиционирования в 13:00 мск.

Дрон был оснащен самодельным взрывным устройством — после его падения произошел взрыв и начался пожар, который удалось быстро локализовать. Пострадавших в происшествии нет, нанесенный ущерб оценивают специалисты.

Напомним, что это уже не первый случай, когда ВСУ используют дроны-камикадзе для нападения на Энергодар. В понедельник, 5 сентября, два беспилотника сбили при попытке атаковать штаб движения «Мы вместе с Россией».