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1 час назад

Тело предпринимателя обнаружили на причале в Подмосковье

Никита Бородкин

Тело 50-летнего предпринимателя Александра Фертова обнаружили в Подмосковье. Как сообщает «МК», труп мужчины с огнестрельным ранением головы нашли на причале Клязьминского водохранилища.

Тело предпринимателя обнаружили на причале в Подмосковье
Фото: ТАССТАСС

Подробности произошедшего и круг подозреваемых пока неизвестны. Издание отмечает, что среди активов бизнесмена было товарищество собственников недвижимости «Коттеджный поселок» и квартира в престижном доме в центре Москвы. Кроме того, на мужчину зарегистрировано 12 единиц оружия.

Напомним, что 7 сентября в центре Москвы обнаружили тело 50-летнего предпринимателя Михаила Котова с огнестрельным ранением — труп лежал в Mercedes-Benz, который был припаркован на набережной Тараса Шевченко.

По горячим следам правоохранители задержали 46-летнего подозреваемого, у которого изъяли пистолет. Предположительно, причиной убийства стали разборки из-за бизнеса.

Происшествия,Александр Фертов,Михаил Котов,
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