Тело предпринимателя обнаружили на причале в Подмосковье

Тело 50-летнего предпринимателя Александра Фертова обнаружили в Подмосковье. Как сообщает «МК», труп мужчины с огнестрельным ранением головы нашли на причале Клязьминского водохранилища.

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Подробности произошедшего и круг подозреваемых пока неизвестны. Издание отмечает, что среди активов бизнесмена было товарищество собственников недвижимости «Коттеджный поселок» и квартира в престижном доме в центре Москвы. Кроме того, на мужчину зарегистрировано 12 единиц оружия.

Напомним, что 7 сентября в центре Москвы обнаружили тело 50-летнего предпринимателя Михаила Котова с огнестрельным ранением — труп лежал в Mercedes-Benz, который был припаркован на набережной Тараса Шевченко.