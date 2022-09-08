В России выявили второй случай заболевания оспой обезьян - у мужчины, вернувшегося из Европы. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

Пациента госпитализировали с «характерными симптомами» в инфекционную больницу. Угрозы для его жизни нет.

Круг контактов мужчины определен, все они находятся под медицинским наблюдением.

В июле Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку оспы обезьян глобальной ситуацией в сфере здравоохранения.

12 июля в Роспотребнадзоре сообщили о первом подтвержденном случае вируса оспы обезьян в России. Пациент - молодой человек, недавно вернувшийся в Санкт-Петербург из Португалии. Он обратился в больницу с характерной сыпью, его заболевание протекало в легкой форме.