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41 минуту назад

Второй случай оспы обезьян выявили в России

Мария Иванова

В России выявили второй случай заболевания оспой обезьян - у мужчины, вернувшегося из Европы. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

Пациента госпитализировали с «характерными симптомами» в инфекционную больницу. Угрозы для его жизни нет.

Круг контактов мужчины определен, все они находятся под медицинским наблюдением.

В июле Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку оспы обезьян глобальной ситуацией в сфере здравоохранения.

Оценена вероятность эпидемии из-за оспы обезьян

12 июля в Роспотребнадзоре сообщили о первом подтвержденном случае вируса оспы обезьян в России. Пациент - молодой человек, недавно вернувшийся в Санкт-Петербург из Португалии. Он обратился в больницу с характерной сыпью, его заболевание протекало в легкой форме.

По данным Reuters на 7 сентября, более чем в 90 странах мира выявлено больше 54 700 случаев заражения вирусом оспы обезьян.

Происшествия,Видео,ВОЗ,Роспотребнадзор,
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