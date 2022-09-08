Москвич взорвал квартиру из-за TikTok

Житель Москвы решил повторить рецепт из соцсети TikTok. Однако попытка расплавить сыр на бутербродах при помощи газовой горелки привела к взрыву в квартире, пишет Telegram-канал 112.
По данным канала, у повара воспламенился 220-граммовый газовый баллончик. Москвич успел бросить его в ванну, однако взрывом вынесло окна в двух комнатах.
Сам пользователь TikTok и его супруга «чудом не пострадали», отмечает канал.
Правоохранительные органы проводят проверку по факту произошедшего.
Ранее Роскомнадзор объявил о введении «мер понуждения» в отношении TikTok, Telegram, Zoom, Discord и Pinterest. Теперь поисковики должны маркировать их как нарушителей законодательства РФ.
В Роскомнадзоре объяснили введение таких мер тем, что ИТ-компании «не соблюдают порядок удаления запрещенной информации» и «основные обязанности, установленные федеральным законом № 236-ФЗ «О деятельности иностранных лиц в сети «Интернет» на территории РФ».