Москвич взорвал квартиру из-за TikTok

Житель Москвы решил повторить рецепт из соцсети TikTok. Однако попытка расплавить сыр на бутербродах при помощи газовой горелки привела к взрыву в квартире, пишет Telegram-канал 112.

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По данным канала, у повара воспламенился 220-граммовый газовый баллончик. Москвич успел бросить его в ванну, однако взрывом вынесло окна в двух комнатах.

Сам пользователь TikTok и его супруга «чудом не пострадали», отмечает канал.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту произошедшего.

Ранее Роскомнадзор объявил о введении «мер понуждения» в отношении TikTok, Telegram, Zoom, Discord и Pinterest. Теперь поисковики должны маркировать их как нарушителей законодательства РФ.