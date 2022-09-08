В штате Теннеси мужчина застрелил четверых человек

Четыре человека погибли и трое получили ранения в результате стрельбы в разных местах города Мемфис (штат Теннеси). Об этом сообщила полиция города.

Правоохранители назвали произошедшее "серией жестоких актов". По данным полиции, 19-летний подозреваемый, темнокожий молодой человек Эзекил Д. Келли, начал стрельбу в среду в ночное время, убив мужчину, затем он продолжил вести огонь уже днем в других районах города. Как минимум в одном из таких случаев злоумышленник транслировал происходящее в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). Корпорация заверила, что уже удалила контент, отметил портал Axios.