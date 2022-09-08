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25 минут назад

В штате Теннеси мужчина застрелил четверых и ранил троих человек

ТАСС

Четыре человека погибли и трое получили ранения в результате стрельбы в разных местах города Мемфис (штат Теннеси). Об этом сообщила полиция города.

В штате Теннеси мужчина застрелил четверых человек
Фото: ReutersReuters

Правоохранители назвали произошедшее "серией жестоких актов". По данным полиции, 19-летний подозреваемый, темнокожий молодой человек Эзекил Д. Келли, начал стрельбу в среду в ночное время, убив мужчину, затем он продолжил вести огонь уже днем в других районах города. Как минимум в одном из таких случаев злоумышленник транслировал происходящее в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). Корпорация заверила, что уже удалила контент, отметил портал Axios.

"Да, [четыре человека погибли и трое ранены] <...>. Стрельба велась как минимум в восьми местах, мы по-прежнему проводим расследование, потенциально могут быть обнаружены и другие места [преступления]", - заявила в ходе брифинга глава полиции Мемфиса Серелин Дэвис.

Полиция, когда продолжалась стрельба, призывала местных жителей оставаться дома, поскольку подозреваемый считался "вооруженным и опасным". Вечером в среду по местному времени Келли был задержан и помещен под стражу. В его автомобиле полицейские обнаружили две единицы огнестрельного оружия.

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