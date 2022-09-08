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2 часа назад

Россиянка убила дочь, положила ее тело в пакет и закопала в могиле отца

Lenta.ru

В Воронеже мать убила новорожденную дочь, закопала тело в могиле своего отца и сдалась полиции. Об этом в четверг, 8 сентября, сообщает Telegram-канал SHOT.

Россиянка убила дочь и закопала в могиле отца
Фото: ТАССТАСС

24-летняя Галина родила около месяца назад. 3 сентября она сидела дочкой в квартире. В какой-то момент россиянка ударила девочку по голове. Причина такого поведения не уточняется.

Ребенок умер не сразу, а только через два дня. Тогда мать замотала тело в ткань, положила в пакет и отнесла на могилу своего отца — на кладбище «Лесное». Позже женщина пришла в полицию и сама обо всем рассказала.

Судмедэкспертиза подтвердила, что смерь наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы. Мать задержана, возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

В марте стало известно, что житель Дудинки Красноярского края случайно убил собственную дочь — будучи пьяным, он сел на нее в ванной комнате.

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