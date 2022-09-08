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34 минуты назад

Участников резонансного убийства задержали в Ялте

Деловая газета "Взгляд"иещё 2

Подозреваемые в нанесении ножевых ранений мужчине в Ялте, после которых потерпевший скончался в больнице, задержаны, материалы уголовного дела переданы в следственные органы, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

Участников резонансного убийства задержали в Ялте
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В Ялте полицейские задержали двух подозреваемых в нанесении ножевых ранений гражданину. В связи с тем, что пострадавший от полученных ранений скончался в медицинском учреждении, материалы уголовного дела переданы для переквалификации и дальнейшего расследования в следственные органы», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Преступление произошло 6 сентября. Потерпевший был доставлен в городскую больницу в тяжелом состоянии с множественными резаными ранами. Его привезли двое мужчин, после чего скрылись. Полицией была установлена машина, на которой они приехали, а находящиеся в ней мужчины были задержаны. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).

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