Москвички подрались в магазине из-за книги

Женщины боем доказывали право на покупку книги психолога Филиппа Литвиненко об отношениях между полами.
Одна из москвичек взяла с полки сразу два экземпляра монографии. Покупательница, которой не досталось книги, возмутилась.
Между конкурентками возник словесный спор, который перерос в потасовку. Продавец магазина вмешалась в конфликт. Она предложила обделенной покупательнице заказать книгу в интернет-магазине. Вопрос был решен.
Однако драка за книгу попала в сеть.
Сам автор исследования был шокирован произошедшим, и назвал ситуацию вопиющей, но отметил, что женщин можно понять.