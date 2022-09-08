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1 час назад

Москвички подрались в магазине из-за книги психолога Литвиненко

runews24.ru

Женщины боем доказывали право на покупку книги психолога Филиппа Литвиненко об отношениях между полами.

Москвички подрались в магазине из-за книги
Фото: ТАССТАСС

Одна из москвичек взяла с полки сразу два экземпляра монографии. Покупательница, которой не досталось книги, возмутилась.

Между конкурентками возник словесный спор, который перерос в потасовку. Продавец магазина вмешалась в конфликт. Она предложила обделенной покупательнице заказать книгу в интернет-магазине. Вопрос был решен.

Однако драка за книгу попала в сеть.

Сам автор исследования был шокирован произошедшим, и назвал ситуацию вопиющей, но отметил, что женщин можно понять.

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