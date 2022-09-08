Москвички подрались в магазине из-за книги

Женщины боем доказывали право на покупку книги психолога Филиппа Литвиненко об отношениях между полами.

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Одна из москвичек взяла с полки сразу два экземпляра монографии. Покупательница, которой не досталось книги, возмутилась.

Между конкурентками возник словесный спор, который перерос в потасовку. Продавец магазина вмешалась в конфликт. Она предложила обделенной покупательнице заказать книгу в интернет-магазине. Вопрос был решен.

Однако драка за книгу попала в сеть.