Раскрыты подробности взрыва в Мелитополе

В результате взрыва у штаба общественного движения «Мы вместе с Россией» в городе Мелитополе Запорожской области пострадавших нет. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире телеканала «Соловьев Live», передает ТАСС.

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«Все живы, даже нет пострадавших. <...> Нанесен материальный ущерб», — сказал Рогов.

По его словам, у штаба произошло два взрыва, один из которых был «приманкой».

«Расчет был на то, что, когда люди будут выяснять, что произошло, когда будет скопление людей — специалистов, произойдет второй взрыв», — пояснил он.

Второй взрыв произошел через некоторое время, однако находящиеся на месте специалисты «этот сценарий упредили и не допустили ни жертв, ни больших повреждений», — добавил Рогов.