Митю Алешковского депортировали из Грузии

Журналиста и общественного деятеля Дмитрия Алешковского (организация включена Минюстом в список иноагентов) депортировали из Грузии в Армению, передает РБК со ссылкой на его мать Тамару Эйдельман.

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По ее словам, пограничники не объяснили причину отказа во въезде в Грузию и отправили его обратно в Ереван, куда он прилетел на два дня.

Эйдельман обвинила грузинские власти в том, что они «лебезят» перед президентом России Владимиром Путиным.

Дмитрий Алешковский является сооснователем благотворительного фонда «Нужна помощь» и интернет-издания «Такие дела». В конце 2021 года он ушел с поста главы фонда, заявив, что не может совмещать общественно-политическую работу с работой в фонде, поскольку ему приходится постоянно оценивать, как его действия могут отразиться на подопечных организации.