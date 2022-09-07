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30 минут назад

Митю Алешковского* депортировали из Грузии в Армению

Газета.Ru

Журналиста и общественного деятеля Дмитрия Алешковского (организация включена Минюстом в список иноагентов) депортировали из Грузии в Армению, передает РБК со ссылкой на его мать Тамару Эйдельман.

Митю Алешковского депортировали из Грузии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее словам, пограничники не объяснили причину отказа во въезде в Грузию и отправили его обратно в Ереван, куда он прилетел на два дня.

Эйдельман обвинила грузинские власти в том, что они «лебезят» перед президентом России Владимиром Путиным.

Дмитрий Алешковский является сооснователем благотворительного фонда «Нужна помощь» и интернет-издания «Такие дела». В конце 2021 года он ушел с поста главы фонда, заявив, что не может совмещать общественно-политическую работу с работой в фонде, поскольку ему приходится постоянно оценивать, как его действия могут отразиться на подопечных организации.

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В конце июля был включен в реестр физлиц-иноагентов вместе с писателем Дмитрием Быковым (организация включена Минюстом в список иноагентов) и политологом Евгенией Альбац (организация включена Минюстом в список иноагентов).

Происшествия,Тамара Эйдельман,Евгения Альбац,Дмитрий Быков,Владимир Путин,
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