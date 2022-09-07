«Черных риелторов» разоблачили в Подмосковье

В Подмосковье задержаны двое участников группы «черных риелторов». О разоблачении преступной схемы сообщает «МВД Медиа».
«Установлено, что злоумышленники разработали криминальную схему по отчуждению квартир одиноких граждан, страдающих наркотической или алкогольной зависимостью», — говорится в сообщении.
По данным полиции, злоумышленники имели доступ к базе данных должников по коммунальным платежам в Люберцах. Они находили собственников с алкогольной или наркотической зависимостью, входили к ним в доверие и убеждали их продать или перерегистрировать квартиру.
С помощью известной схемы «черные риелторы» успели оставить без жилья троих россиян. По адресам задержанных правоохранители изъяли мобильные телефоны, банковские карты и компьютеры. Подозреваемых заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК России («Мошенничество»). Организатор криминальной схемы был задержан ранее, ему предъявлено обвинение, уточнили в «МВД Медиа».
Ранее деятельность сообщества «черных риелторов» пресекли в Москве. Злоумышленники похищали недвижимость умерших людей.