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1 час назад

«Черных риелторов» разоблачили в Подмосковье

Мослента

В Подмосковье задержаны двое участников группы «черных риелторов». О разоблачении преступной схемы сообщает «МВД Медиа».

«Черных риелторов» разоблачили в Подмосковье
Фото: Константин Кокошкин / Global Look PressКонстантин Кокошкин / Global Look Press

«Установлено, что злоумышленники разработали криминальную схему по отчуждению квартир одиноких граждан, страдающих наркотической или алкогольной зависимостью», — говорится в сообщении.

По данным полиции, злоумышленники имели доступ к базе данных должников по коммунальным платежам в Люберцах. Они находили собственников с алкогольной или наркотической зависимостью, входили к ним в доверие и убеждали их продать или перерегистрировать квартиру.

С помощью известной схемы «черные риелторы» успели оставить без жилья троих россиян. По адресам задержанных правоохранители изъяли мобильные телефоны, банковские карты и компьютеры. Подозреваемых заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК России («Мошенничество»). Организатор криминальной схемы был задержан ранее, ему предъявлено обвинение, уточнили в «МВД Медиа».

Ранее деятельность сообщества «черных риелторов» пресекли в Москве. Злоумышленники похищали недвижимость умерших людей.

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