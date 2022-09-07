«Черных риелторов» разоблачили в Подмосковье

«Установлено, что злоумышленники разработали криминальную схему по отчуждению квартир одиноких граждан, страдающих наркотической или алкогольной зависимостью», — говорится в сообщении.

По данным полиции, злоумышленники имели доступ к базе данных должников по коммунальным платежам в Люберцах. Они находили собственников с алкогольной или наркотической зависимостью, входили к ним в доверие и убеждали их продать или перерегистрировать квартиру.