В Сочи толпа местных избила на улице группу приезжих

В Краснодарском крае местные жители устроили драку с группой приезжих из другого региона. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ГУ МВД.
Инцидент произошел 6 сентября 2022 года в Сочи. В тот же день полицейские задержали двоих участников конфликта — жителей города в возрасте 41 года и 39 лет. В настоящее время они привлечены к административной ответственности по части 2 статьи 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство».
Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на задержание остальных участников драки.
Ранее сообщалось, что мужчина получил ножевое ранение в драке в центре столицы. Сообщение о потасовке на Тверской улице поступило в полицию около 20:20. Пострадавшего госпитализировали, а подозреваемого в нападении задержали.