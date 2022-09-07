В Сочи толпа местных избила на улице группу приезжих

В Краснодарском крае местные жители устроили драку с группой приезжих из другого региона. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ГУ МВД.

Инцидент произошел 6 сентября 2022 года в Сочи. В тот же день полицейские задержали двоих участников конфликта — жителей города в возрасте 41 года и 39 лет. В настоящее время они привлечены к административной ответственности по части 2 статьи 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство».