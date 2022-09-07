Индиец укусил напавшую на него кобру и повесил трофей на шею

Kalinga TV сообщает, что Салим Хан работал на рисовом поле в деревне Дарада под полицейским участком Баста в районе Баласор.

Фото: Kalinga TV Kalinga TV

Неожиданно на него напала ядовитая кобра и укусила его. Однако мужчина не поспешил обратиться за медицинской помощью и укусил змею в ответ.

После этого он повесил труп рептилии на шею и пришёл в родную деревню.

Там он рассказывал удивлённым местным жителям о своём поступке. Он сообщил, что таким образом отомстил ядовитой кобре за укус.