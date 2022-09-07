Рабочие пытались вывезти краденый металл с космодрома "Байконур"

На Байконуре задержаны двое рабочих, которые пытались вывезти с космодрома более 2 тонн металла, сообщается в Telegram-канале «Осторожно, новости».

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По его данным, сотрудники полиции задержали грузовик МАЗ, на котором разнорабочий и водитель предприятия «Прогресс» пытались вывезти с территории космодрома около 2 тонн металла, собранного на одной из площадок «Байконура».

Выяснилось, что металл ожидал своей очереди на утилизацию, а рабочие пытались его присвоить и продать. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении задержанных.