Рабочие пытались вывезти краденый металл с космодрома "Байконур"

На Байконуре задержаны двое рабочих, которые пытались вывезти с космодрома более 2 тонн металла, сообщается в Telegram-канале «Осторожно, новости».
По его данным, сотрудники полиции задержали грузовик МАЗ, на котором разнорабочий и водитель предприятия «Прогресс» пытались вывезти с территории космодрома около 2 тонн металла, собранного на одной из площадок «Байконура».
Выяснилось, что металл ожидал своей очереди на утилизацию, а рабочие пытались его присвоить и продать. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении задержанных.
Ранее стало известно, что водителя грузовика, в котором загорелось сено в Воронежской области, наградили набором инструментов.