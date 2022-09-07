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1 час назад

Балицкий: состояние здоровья раненого коменданта Бердянска под контролем

RT на русском

Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий рассказал о состоянии здоровья военного коменданта Бердянска Артёма Бардина.

Стало известно о состоянии раненого при взрыве коменданта Бердянска
Фото: Бердянск. Официально/Telegram Бердянск. Официально/Telegram

«Состояние здоровья полностью под контролем, врачи внушают уверенность, что выживет, организм молодой. Пожелаем ему здоровья», — сказал Балицкий в эфире Первого канала. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, розыск преступников, подорвавших машину коменданта, продолжается.

В Бердянске прогремел взрыв

Ранее сообщалось, что военный комендант Бердянска Артём Бардин получил тяжёлые ранения в результате покушения. Его автомобиль был взорван в центре города, врачи оценивают состояние Бардина как тяжёлое, но стабильное.

Власти Запорожской области квалифицировали произошедшее как теракт.

Происшествия,Евгений Балицкий,Первый канал,
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