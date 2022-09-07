Стало известно о состоянии раненого при взрыве коменданта Бердянска

«Состояние здоровья полностью под контролем, врачи внушают уверенность, что выживет, организм молодой. Пожелаем ему здоровья», — сказал Балицкий в эфире Первого канала. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее сообщалось, что военный комендант Бердянска Артём Бардин получил тяжёлые ранения в результате покушения. Его автомобиль был взорван в центре города, врачи оценивают состояние Бардина как тяжёлое, но стабильное.