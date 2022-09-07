У телеведущей случился инсульт в прямом эфире

«Этот произошло внезапно. Я прекрасно себя чувствовала перед трансляцией. Однако в течение нескольких минут во время выпуска новостей начали происходить странные вещи. Во-первых, я частично потеряла зрение на один глаз. Затем онемела одна рука. Затем я просто не могла произнести слова, которые были передо мной на телесуфлере. Тогда я поняла, что у меня большие неприятности», — написала Чин