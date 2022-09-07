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2 часа назад

У телеведущей случился инсульт в прямом эфире

Lenta.ru

У ведущей новостей на американском канале NBC Джули Чин (Julie Chin) случился инсульт в прямом эфире. Телеведущая почувствовала недомогание, когда рассказывала об отмене запуска ракеты космической программы НАСА Артемида I, сообщила Daily Mail.

У телеведущей случился инсульт в прямом эфире
Фото: Karen Pulfer Focht / ReuterKaren Pulfer Focht / Reuter

Во время эфира Чин внезапно обнаружила, что не может произносить слова с телесуфлера.

«Извините, сегодня утром со мной что-то происходит, я прошу прощения», — заикаясь сказала ведущая.

Затем трансляцию начал вести синоптик, а Чин больше не показывали в выпуске.

Позднее телеведущая поделилась подробностями произошедшего в соцсетях.

«Этот произошло внезапно. Я прекрасно себя чувствовала перед трансляцией. Однако в течение нескольких минут во время выпуска новостей начали происходить странные вещи. Во-первых, я частично потеряла зрение на один глаз. Затем онемела одна рука. Затем я просто не могла произнести слова, которые были передо мной на телесуфлере. Тогда я поняла, что у меня большие неприятности», — написала Чин

Коллеги ведущей вызвали врачей, ее госпитализировали. По мнению врачей, у нее были «первые признаки инсульта, но не полноценный инсульт».

«Я рада поделиться тем, что все мои анализы показали отличные результаты. Есть еще много вопросов, и многое нужно обсудить, но суть в том, что со мной все будет в полном порядке», — заключила она.

В июле телеведущий канала Network 10 Australia Крейг Беннет (Craig Bennett) потерял зуб во время прямого эфира. Беннет объявлял своих коллег, которые должны были рассказать о последних новостях шоу-бизнеса, но внезапно прервал свою речь. «Подождите, кажется, у меня вот-вот выпадет зуб», — сказал он. После чего Беннет вытащил изо рта зуб и продемонстрировал свою новую улыбку.

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