Россиянка нагадала друзьям прибыль и украла у них 40 миллионов рублей

Женщина рассказала им о знакомом инвесторе, который вкладывает деньги в прибыльные бизнес-проекты. Для подтверждения своих слов она свела их в мессенджерах с гадалкой, и та предсказала получение большой прибыли. Несмотря на то что потерпевшие лично не встречались с инвестором и колдуньей, они отдали хабаровчанке свои сбережения. А ее школьная подруга рассталась с 18 миллионами рублей, которые заняла у близких, взяла кредит в банке и продала машину.