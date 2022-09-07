В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 60.85EUR 60.49
Войти в почту
1 час назад

Россиянка нагадала друзьям прибыль и украла у них 40 миллионов рублей

Lenta.ru

Жительница Хабаровска стала фигуранткой уголовного дела о мошенничестве из-за обмана друзей на 40 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД России.

Россиянка нагадала друзьям прибыль и украла у них 40 миллионов рублей
Фото: © Depositphotos© Depositphotos

Женщина рассказала им о знакомом инвесторе, который вкладывает деньги в прибыльные бизнес-проекты. Для подтверждения своих слов она свела их в мессенджерах с гадалкой, и та предсказала получение большой прибыли. Несмотря на то что потерпевшие лично не встречались с инвестором и колдуньей, они отдали хабаровчанке свои сбережения. А ее школьная подруга рассталась с 18 миллионами рублей, которые заняла у близких, взяла кредит в банке и продала машину.

В ходе расследования полицейские выяснили, что никакого инвестора и гадалки не существует, а деньги обвиняемая потратила на себя.

Происшествия,МВД России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители