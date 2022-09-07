ФСБ изъяла ракеты и огнеметы в ходе облавы на подпольных оружейников

Почти 350 образцов оружия, в том числе пусковую установку для противотанковых ракет и огнеметы, изъяли в ходе облавы на подпольных оружейников в 40 регионах России, сообщает ФСБ.

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«Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена в 40 субъектах страны преступная деятельность более 90 лиц, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту ... В результате из незаконного оборота изъято 349 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства», – приводит сообщение ведомства РИА «Новости».

Прекращена деятельность 35 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.

Среди изъятого оружия как винтажные образцы времен Великой Отечественной войны и еще старее (винтовки Мосина, пистолеты-пулеметы ППС, ППШ, MP-38, Наганы), так и современные, в том числе такие, как пусковая установка ПТУР-9М-112 и 14 ракет к ней, а также огнеметы РПО-А «Шмель».