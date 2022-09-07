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24 минуты назад

ФСБ изъяла ракеты и огнеметы в ходе облавы на подпольных оружейников

Деловая газета "Взгляд"иещё 4

Почти 350 образцов оружия, в том числе пусковую установку для противотанковых ракет и огнеметы, изъяли в ходе облавы на подпольных оружейников в 40 регионах России, сообщает ФСБ.

ФСБ изъяла ракеты и огнеметы в ходе облавы на подпольных оружейников
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена в 40 субъектах страны преступная деятельность более 90 лиц, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту ... В результате из незаконного оборота изъято 349 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства», – приводит сообщение ведомства РИА «Новости».

Прекращена деятельность 35 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.

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Среди изъятого оружия как винтажные образцы времен Великой Отечественной войны и еще старее (винтовки Мосина, пистолеты-пулеметы ППС, ППШ, MP-38, Наганы), так и современные, в том числе такие, как пусковая установка ПТУР-9М-112 и 14 ракет к ней, а также огнеметы РПО-А «Шмель».

О подобных крупных изъятиях Федеральная служба безопасности сообщает регулярно. Так, летом сообщалось, что ФСБ задержала более 100 подпольных оружейников в 38 регионах России. До этого ФСБ изъяла у подпольных оружейников 560 единиц оружия в 33 регионах страны.

Происшествия,МВД России,Росгвардия,ФСБ,
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