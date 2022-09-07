Спасатели эвакуировали тела девяти погибших на Ключевской Сопке туристов

В пресс-службе правительства Камчатского края заявили, что спасатели на Камчатке завершили эвакуацию в поселок Ключи тел девяти погибших на Ключевском вулкане туристов. Об этом сообщает РИА «Новости».

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«Утром в среду борт вылетел к вулкану. Пилоты подняли машину на высоту 4158 метров, и в два захода забрали тела погибших и доставили их в Ключи, затем снова поднялись на вершину и забрали спасателей, участвовавших в операции. Сегодня тела погибших будут доставлены в Петропавловск-Камчатский для проведения судебно-медицинской экспертизы», — рассказали в пресс-службе.

Ранее в Минздраве Камчатского края сообщили, что гид-инструктор компании «Экстрим Тайм», которая организовывала тур на вулкан Ключевская сопка на Камчатке, где погибли восемь туристов и гид, госпитализирован в краевую больницу с обморожениями.

Ранее сообщалось, что спасатели эвакуировали пострадавших туристов с Ключевского вулкана.

3 сентября совершавшая восхождение на Ключевской вулкан Камчатки группа туристов в составе 12 человек с двумя гидами обратилась в спасательную службу. Спустя сутки стало известно о шести погибших. На помощь альпинистам вылетели две группы спасателей, но они не смогли добраться до выживших из-за плохой погоды.