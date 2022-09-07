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43 минуты назад

Драка с поножовщиной произошла в центре Москвы

Елена Прошина

На Тверской улице в Москве произошел конфликт с применением холодного оружия, сообщает ТАСС со ссылкой на городское ГУ МВД.

Драка с поножовщиной произошла в центре Москвы
Фото: ТАССТАСС

В центре города повздорили трое молодых людей. Сообщение об этом поступило в правоохранительные органы. Прибывшие на место полицейские предварительно установили, что между мужчинами произошел инцидент, в ходе которого одному из них было нанесено ножевое ранение. Злоумышленник с места скрылся. Второй участник конфликта доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Как отметили правоохранители, пострадавший в результате потасовки получил травмы и был госпитализирован, а подозреваемый в нанесении ножевого ранения задержан полицейскими в результате оперативно-разыскных мероприятий. Он также доставлен в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства конфликта.

Ранее в Подмосковье задержали подростка, которого подозревают в убийстве 17-летней подруги. В Немчиновке школьница проводила время в компании сверстников. В момент, когда она осталась наедине с одним из них, между подростками произошла ссора, в результате которой несовершеннолетний нанес множество ножевых ранений девушке, после чего скрылся.

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