Драка с поножовщиной произошла в центре Москвы

На Тверской улице в Москве произошел конфликт с применением холодного оружия, сообщает ТАСС со ссылкой на городское ГУ МВД.
В центре города повздорили трое молодых людей. Сообщение об этом поступило в правоохранительные органы. Прибывшие на место полицейские предварительно установили, что между мужчинами произошел инцидент, в ходе которого одному из них было нанесено ножевое ранение. Злоумышленник с места скрылся. Второй участник конфликта доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Как отметили правоохранители, пострадавший в результате потасовки получил травмы и был госпитализирован, а подозреваемый в нанесении ножевого ранения задержан полицейскими в результате оперативно-разыскных мероприятий. Он также доставлен в полицию.
Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства конфликта.
Ранее в Подмосковье задержали подростка, которого подозревают в убийстве 17-летней подруги. В Немчиновке школьница проводила время в компании сверстников. В момент, когда она осталась наедине с одним из них, между подростками произошла ссора, в результате которой несовершеннолетний нанес множество ножевых ранений девушке, после чего скрылся.